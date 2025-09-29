Шерпа РФ Лукаш: участие Путина в саммите G20 в Майами зависит от отношений РФ и США

Фото: kremlin.ru

Участие Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в 2026 году будет зависеть от дальнейшего развития отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, ее слова приводит РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп до этого объявил, что саммит "Группы двадцати" в 2026 году пройдет в США впервые за 20 лет. Мероприятие будет приурочено к 250-летию независимости страны, а местом его проведения выбран город Майами в штате Флорида. При этом Трамп приветствовал участие в саммите Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Лукаш указала, что окончательное решение относительно присутствия на данном мероприятии примет сам Путин.

Дипломат также рассказала, что многие государства в "Группе двадцати" оставались безучастными в вопросе односторонних санкций против России, однако затем ситуация резко изменилась на фоне пошлин Трампа. Представитель РФ призвала снять торговые ограничения против Москвы ради мировой экономики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании министров иностранных дел G20 заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины и прямо в ней участвуют.

Министр подчеркнул, что отказ от принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, что неизбежно приведет к увеличению глобальной нестабильности и множеству региональных конфликтов.