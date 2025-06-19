Путин получил приглашение на саммит G20

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Владимира Путина пригласили на саммит лидеров G20, который пройдет в Южной Африке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев на ПМЭФ-2025.

Приглашение поступило российской стороне на прошлой неделе от президента ЮАР. Оно, по словам Бердыева, носит циркулярный характер и соответствует той процедуре, которая имеется в G20. Посол уточнил, что решение о посещении данного мероприятия президент РФ будет принимать самостоятельно ближе к дате проведения саммита.

Дипломат добавил, что глава государства перед тем, как озвучить свой вердикт, учтет ряд факторов, в том числе общую посещаемость мероприятия и условия для достижения важных договоренностей. Бердыев напомнил, что в последние годы Россию на саммитах G20 представлял глава МИД Сергей Лавров.

"Предвосхищать решения главы государства не стал бы, но если отталкиваться от практики последних лет, наверное, в случае участия не на уровне главы государства, такой сценарий вполне вероятен", – предположил посол.

Ранее Путин анонсировал проведение первого российско-арабского саммита 15 октября. Приглашение на мероприятие глава государства направил всем лидерам стран Лиги арабских государств (ЛАГ).

Президент выразил уверенность, что встреча поспособствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между странами. Более того, она должна помочь обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

