Премьер Канады Карни ответил на слова Трампа об исключении РФ из G8

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Канадский премьер-министр Марк Карни на саммите "Большой семерки" (G7) ответил на слова американского президента Дональда Трампа об исключении России из "Большой восьмерки" (G8). Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

Трамп в ходе саммита заявил, что РФ исключили из G8 из-за личной неприязни других лидеров. Это, по мнению главы Белого дома, оскорбило Владимира Путина.

На своей заключительной пресс-конференции канадский премьер заявил, что присоединение Крыма в 2014 году было "лично оскорбительно" для украинцев, что стало причиной исключения России из "Большой восьмерки". Как отмечают журналисты, Карни сказал это, когда Трамп уже вернулся в Штаты.

Ранее СМИ сообщали, что представители "Большой семерки" отказались от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений американской стороны.

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. Он добавил, что Трамп поддержал предложение, однако "не хотел действовать в одиночку".

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны "Большой семерки" стали теми мышами, "которые ели кактус, кололись и рыдали".

Дипломат назвала прошедшую встречу объединения позором. По ее словам, главным результатом саммита стало признание того факта, что члены объединения "потеряли миллиарды" от санкций против России.