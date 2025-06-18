Макрон анонсировал новые "беспрецедентные" санкции против РФ

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Страны Евросоюза подготовили новые "беспрецедентные" антироссийские санкции. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита G7 в Канаде.

"Наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, – это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы", – приводит РИА Новости слова Макрона.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение о санкциях, однако "не хотел действовать в одиночку". По словам Макрона, для Вашингтона стратегически необходимо решить украинский конфликт.

"Тот, кто позволит Украине капитулировать, потеряет весь авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в особенности в Индо-Тихоокеанском", – добавил французский лидер.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским объявил о введении новых ограничительных мер в отношении России.

Кроме того, о расширении антироссийских санкций сообщило британское правительство. Под рестрикции попали еще 10 лиц, а также 20 новых судов, якобы связанных с Россией.

Макрон заявлял, что получил "относительно положительные" сигналы от Трампа касательно продвижения законопроекта американских сенаторов об антироссийских санкциях. Тем не менее сам президент США отмечал, что пока не хочет ужесточать антироссийские санкции, надеясь на достижение мирных договоренностей по Украине.