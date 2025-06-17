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Великобритания расширила антироссийские санкции еще на 10 лиц, а также внесла в ограничительный список 20 новых судов, якобы связанных с Россией. Об этом сообщается на сайте британского Минфина.

В санкционный перечень, в частности, вошли Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ, кредитная организация "Металлург" и ее руководитель Юрий Карасев.

В мае 2025 года Лондон уже обновлял антироссийский санкционный список. Тогда в него внесли 20 физических и 62 юридических лица. Кроме того, ограничения ввели против 18 кораблей, которые якобы связаны с перевозкой нефти из РФ.

Ограничения также затронули дистрибьютора электронных компонентов "МТ-Системс", компанию "Сургутинвестнефть", Санкт-Петербургскую Валютную Биржу, Агентство по страхованию вкладов, "ВТБ Регистратор" и "ВТБ Специализированный депозитарий".

