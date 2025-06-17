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17 июня, 11:59

Политика

Захарова назвала итогом саммита G7 признание ущерба от антироссийских санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главным итогом саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде стало признание многомиллиардного ущерба собственным экономикам после ввода антироссийских санкций, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Таким образом, пытаясь "перекрыть кислород", "Большая семерка" лишь навредила себе, считает Захарова.

"Зафиксирован самострел", – констатировала она.

В ходе саммита G7 британский премьер-министр Кир Стармер объявил о планах ужесточить антироссийские санкции, отмечали СМИ. По мнению Лондона, это может подтолкнуть Москву к диалогу о прекращении боевых действий с Киевом.

При этом американский лидер Дональд Трамп не спешит ужесточать санкции против России. Он надеется на достижение мирных договоренностей. Кроме того, ввод подобных ограничений негативно отражается на самих США, уверен Трамп. В частности, санкции стоят стране "много денег".

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Сюжет: Санкции
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