Трамп заявил, что пока не планирует ужесточать санкции против России

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не хочет ужесточать антироссийские санкции в ближайшее время. Об этом он сообщил журналистам на полях саммита G7 в Кананаскисе.

Американский лидер подчеркнул, что надеется на достижение мирных договоренностей по Украине.

"Не забывайте, что санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-либо страны, это стоит США много денег, огромных денег", – приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет вновь просить у Трампа пакет вооружений. По его словам, речь идет о той поддержке, которая уже была согласована между сторонами.

По данным СМИ, страны G7 не смогут выступить в поддержку Украины на саммите в Канаде. Как считают европейские чиновники, сейчас среди сторонников Киева лишь небольшое число тех, кто надеется нам скоординированное усиление давления на Москву.