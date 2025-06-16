Зеленский заявил, что на саммите G7 попросит у Трампа пакет вооружений

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на саммите G7 будет вновь просить у главы Белого дома Дональда Трампа пакет вооружений для своей страны. Об этом он рассказал на пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене, трансляция которой велась на YouTube.

Президент Украины уточнил, что говорит не про новый пакет помощи, а о той поддержке, которая была согласована ранее.

"Никто не хочет представлять, как жить и бороться за жизнь без помощи США", – добавил Зеленский.

Саммит G7 проходит в канадском курортном районе Кананаскис с 15 по 17 июня. В СМИ уже появилась информация о том, что страны – члены "Большой семерки" не смогут выступить в поддержку Украины.

Как заявляют европейские чиновники, среди сторонников Украины есть лишь немногие, кто надеется на скоординированное усиление давления на Россию. Кроме того, журналисты выяснили, что европейские лидеры и ряд американских законодателей поддерживают снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

