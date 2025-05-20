Рубио заявил о нежелании союзников США передавать Украине системы Patriot

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Союзники США по НАТО не хотят передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил американский госсекретарь, временно исполняющий обязанности помощника президента по национальной безопасности Марко Рубио.

"О чем они (украинцы. – Прим. ред.) просят, так это о средствах ПВО, комплексах Patriot, которых у нас, откровенно говоря, нет. Но мы плотно работаем с союзниками по НАТО", – цитирует его ТАСС.

По словам госсекретаря, некоторые союзники Вашингтона имеют батареи Patriot, которые они могли бы передать Киеву для защиты воздушного пространства, однако страны в этом отказываются.

Также Рубио указал, что американская администрация не прекращала поставок оружия Украине, однако решения о возможности новых пакетов военной помощи не предполагаются.

Ранее СМИ сообщали, что страны Запада обсуждают возможность передачи украинской стороне дополнительных систем ПВО Patriot. Журналисты отмечали, что союзники планируют принять решение до саммита НАТО, который состоится в июне. Потенциальными поставщиками они назвали США и Грецию.

