Reuters: Запад обсуждает передачу Украине дополнительных систем ПВО Patriot

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Страны Запада обсуждают возможность передачи Украине дополнительных систем ПВО Patriot. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, союзники Украины планируют принять решение до саммита НАТО, который состоится июне. Журналисты называют потенциальными поставщиками США и Грецию.

При этом ранее американский президент Дональд Трамп отклонил сделку по поставке оружия для Украины стоимостью 50 миллиардов долларов. По данным СМИ, глава Штатов не намерен помогать Украине, даже если взамен он мог бы получить те же средства из фондов Евросоюза.

Кроме того, до этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц допустил передачу Германией ракет Украине. Однако, как он указывал, это должно быть в координации с европейскими партнерами.