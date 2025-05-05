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Пакистану осталось боеприпасов только на четыре дня войны из-за поставок вооружения Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету Indian Express.

По данным издания, Пакистан начал тайные поставки Киеву в 2022 году, а к финансовому 2022–2023 году экспорт вооружений вырос с 13 миллионов долларов до 415 миллионов. Как отметили журналисты, это привело к истощению запасов страны.

"Пакистан направил свои боеприпасы на удаленные конфликты, но теперь оказался в сложной ситуации: его арсеналы опустели, и оборона страны находится под угрозой", – говорится в сообщении.

22 апреля в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир произошел теракт. Неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. Не менее 27 человек погибли, а еще порядка 20 пострадали.

Из-за случившегося между Пакистаном и Индией возникла напряженная ситуация. Позже посол Пакистана в РФ указывал, что Исламабад заинтересован в привлечении России и Китая к расследованию теракта.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года.

