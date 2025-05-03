Посол Джамали: Пакистан заинтересован в привлечении РФ к расследованию теракта в Кашмире

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Пакистан заинтересован в привлечении России и Китая к расследованию теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Об этом ТАСС сообщил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали.

"Если вы называете это для помощи или, знаете, для решения проблемы, когда некоторые нейтральные партнеры могут прийти и поучаствовать в проведении прозрачных расследований, мы бы это приветствовали", – сказал посол.

Теракт произошел 22 апреля в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные начали стрелять по туристам в долине Байсаран. В результате не менее 27 человек погибли, еще порядка 20 пострадали.

Из-за случившегося между Пакистаном и Индией возникла напряженная ситуация. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф предложил организовать международное расследование инцидента. Обвинения в адрес Пакистана глава Минобороны страны Хаваджа Асиф назвал "пустыми заявлениями".