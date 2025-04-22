News18: в Индии погибли 27 туристов из-за стрельбы

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По меньшей мере 27 туристов погибли, еще около 20 человек получили ранения в результате стрельбы в союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает телеканал News18 со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и силовых структурах.

Инцидент произошел в месте Пахалгам. Неизвестные вооруженные люди начали стрелять по путешественникам, которые поднимались по тропу в долине Байсаран. После выстрелов правоохранители и врачи направились на место происшествия. Местные власти назвали случившееся терактом.

По данным СМИ, среди погибших есть два иностранца. Официально власти страны пока не назвали число погибших и пострадавших. Глава региона Омар Абдулла заявил, что это атака намного масштабнее, чем те, что были раньше за последние годы.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится с визитом в Саудовской Аравии, поговорил по телефону с главой МВД страны Амитом Шахом, попросил его принять меры и посетить место происшествия.

"Наша решимость бороться с терроризмом непоколебима и будет становиться еще сильнее", – написал Моди в соцсети Х.

В свою очередь, Шах заверил, что причастные к теракту не останутся безнаказанными. По его словам, он отправился в Джамму и Камшир для проведения "срочного совещания по вопросам безопасности со всеми ведомствами".

Как рассказали очевидцы, на туристов напали несколько человек в военной форме. Они смогли скрыться. Индийские силовики оцепили территорию, ведется поиск злоумышленников. Также сообщается, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Фронт сопротивления".

Ранее три человека погибли, еще столько же пострадали из-за стрельбы в округе Спотсильвания штата Вирджиния. Раненых госпитализировали, уточнила шериф Элизабет Скотт, однако не раскрыла информацию об их состоянии. Поиском стрелка занимались правоохранительные органы.