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07 марта, 19:59

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KTLA: минимум один человек пострадал после стрельбы в голливудской студии

Минимум один человек пострадал после стрельбы в студии Голливуда – СМИ

Фото: 123RF/hannatw

Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде. Об этом сообщает телеканал KTLA, ссылаясь на правоохранителей.

По данным СМИ, об инциденте в Восточном Голливуде стало известно 6 марта около 22:00 по местному времени (около 09:00 7 марта по московскому). После стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек госпитализирован, полицейские ищут нападавшего.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет, уточнили журналисты.

Ранее в американском городе Сейлеме неизвестные обстреляли автосалон Tesla и оставили записку с пожеланием смерти владельцу компании Илону Маску. В результате нападения, отмечали СМИ, две передние стеклянные двери шоурума разбились, также повреждения получили окна. Делом занимаются сотрудники ФБР.

В больнице Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой погиб один человек

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