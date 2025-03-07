KTLA: минимум один человек пострадал после стрельбы в голливудской студии

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Минимум один человек пострадал в результате стрельбы в студии в Голливуде. Об этом сообщает телеканал KTLA, ссылаясь на правоохранителей.



По данным СМИ, об инциденте в Восточном Голливуде стало известно 6 марта около 22:00 по местному времени (около 09:00 7 марта по московскому). После стрельбы в звукозаписывающей студии в Лос-Анджелесе один человек госпитализирован, полицейские ищут нападавшего.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет, уточнили журналисты.

Ранее в американском городе Сейлеме неизвестные обстреляли автосалон Tesla и оставили записку с пожеланием смерти владельцу компании Илону Маску. В результате нападения, отмечали СМИ, две передние стеклянные двери шоурума разбились, также повреждения получили окна. Делом занимаются сотрудники ФБР.