SR: в США напали на автосалон Tesla и оставили послание с пожеланием смерти Маску

20 февраля, 09:56Происшествия
Фото: salemreporter.com
В Соединенных Штатах неизвестные обстреляли автосалон Tesla в городе Сейлем и оставили записку с пожеланием смерти владельцу компании и главе департамента эффективности госуправления США Илону Маску. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Salem Reporter.
"Убейте Илона", – написано в послании, оставленном на месте стрельбы.
По данным СМИ, в результате нападения две передние стеклянные двери шоурума были полностью разбиты, также три окна получили значительные повреждения. Делом занимаются сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).
Правоохранители считают, что атака могла быть связана с политической деятельностью бизнесмена, а также с его заявлениями в соцсетях.
Между тем в США 14 штатов подали федеральный иск против американского президента Дональда Трампа и Маска, обвинив последнего в нарушении конституции.
Как писали СМИ, американцы недовольны тем, что у Маска слишком "широкие полномочия", хотя он не был назначен на формальную госдолжность главой государства и утвержден на ней сенатом.
Сам Трамп сказал, что американские издания пытаются поссорить его с Маском. В качестве примера он привел статьи некоторых журналистов, в которых утверждалось, что президент Штатов якобы уступил руководство страной бизнесмену.
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