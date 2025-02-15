Трамп заявил, что СМИ пытаются рассорить его с Маском

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские СМИ пытаются поссорить его с миллиардером и предпринимателем Илоном Маском, являющимся активным сторонником республиканца. Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

Глава Белого дома привел в качестве примера статьи некоторых изданий, в которых они утверждали, что Трамп якобы уступил руководство страной Маску. Некоторые журналисты также напрямую называли Маска президентом Штатов.

Вместе с тем Трамп заявил, что пресса очень плохо делает свою работу и ей не удастся рассорить его с Маском. Он добавил, что граждане США прекрасно осознают, какую цель действительно преследуют СМИ, которые публикуют такие материалы.

После назначения на пост главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск поменял статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома". Причиной такой перестановки, по версии СМИ, стала критика Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей в США.

Позже журнал Time представил обложку февральского выпуска, на которой миллиардер изображен сидящим в кресле президента США. Миллиардер приобрел огромное влияние на официальные власти страны, отмечают журналисты.