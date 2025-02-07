Илон Маск признался Дональду Трампу в любви

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Американский предприниматель Илон Маск признался президенту США Дональду Трампу в любви. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

"Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину", – заявил Маск.

Ранее миллиардер, являющийся главой ведомства по повышению эффективности работы правительства США, поменял статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома". Причиной такой перестановки, как утверждает газета Politico, стала критика Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей в США.

Позже журнал Time представил обложку февральского выпуска, на которой миллиардер изображен сидящим в кресле президента США. Миллиардер приобрел огромное влияние на официальные власти страны, отмечают журналисты.