Илон Маск поменял статус в соцсети X на "техническую поддержку Белого дома"

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Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск поменял статус в своем аккаунте в соцсети X, назвав себя "технической поддержкой Белого дома".

Причиной такой перестановки, как утверждает газета Politico, стала критика Маска со стороны некоторых чиновников и общественных деятелей в Соединенных Штатах, недовольных действиями DOGE по закрытию различных государственных программ и учреждений.

Деятельность предпринимателя на посту главы департамента эффективности госуправления США стала настоящим кошмаром, так как он установил контроль над платежной базой данных американского министерства финансов, рассказывали эксперты.

На фоне этого сотни людей вышли на протест у здания министерства финансов США против Маска и предложили его депортировать. Митинг с названием "Илона никто не избирал" провели несколько левых организаций.

Протестующие уверены, что Маск вторгается в финансовые системы, которые содержат конфиденциальную информацию миллионов жителей США.

