Politico: работа Маска в администрации Трампа стала кошмаром

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Работа американского бизнесмена Илона Маска в должности главы департамента эффективности госуправления США стала настоящим кошмаром, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на Politico.

Специалисты взволнованы из-за решений Маска закрыть USAID и установить контроль над платежной базой данных американского министерства финансов. Кроме того, в результате последнего был подан иск со стороны профсоюзов федеральных служащих.

"На самом деле мы имеем дело с беспрецедентными масштабами с точки зрения риска для конфиденциальной личной и финансовой информации. Это настоящий кошмар", – высказался эксперт Алан Батлер.

Бывший директор по вопросам конфиденциальности Мэри Эллен Каллахан, в свою очередь, назвала действия миллиардера утечкой данных экспоненциальных масштабов.

Ранее в штаб-квартире USAID были сняты все вывески, а команда Маска взяла под контроль компьютерные системы. Более 50 руководящих сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск с запретом на внешние коммуникации без специального разрешения.

Маск заявил, что USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды. Миллиардер также назвал агентство преступной организацией, которой "нужно умереть".

