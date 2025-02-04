Трамп назначил Рубио исполняющим обязанности главы USAID

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Президент США Дональд Трамп объявил о назначении госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы американского Агентства по международному развитию (USAID). Об этом со ссылкой на сообщение госдепа США пишет РИА Новости.

"В качестве промежуточного шага к получению контроля и лучшего понимания деятельности агентства, президент Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора", – указано в сообщении.

В свою очередь, Рубио уведомил американский конгресс о том, что сейчас проводится пересмотр деятельности USAID и возможная реорганизация Агентства.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что в штаб-квартире USAID были сняты все вывески, а команда Маска взяла под контроль компьютерные системы. Более 50 руководящих сотрудников USAID были отправлены в административный отпуск с запретом на внешние коммуникации без специального разрешения.

До этого глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды. Миллиардер также назвал Агентство преступной организацией, которой "нужно умереть".