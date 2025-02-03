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Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть"
Фото: AP Photo/Pool/Kirsty Wigglesworth
Американский миллиардер Илон Маск, занимающий пост главы ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE), назвал Агентство по международному развитию (USAID) преступной организацией, которой "нужно умереть".
"USAID – это змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку", – написал бизнесмен в соцсети X.
По словам Маска, USAID, используя налоги простых американцев, финансировало исследования биооружия, включая COVID-19, а также платило местным СМИ за публикацию своей пропаганды.
На фоне заявлений Маска аккаунт USAID в соцсети X стал внезапно недоступен. Сайт Агентства также не открывается.
Ранее Маск сообщал, что Минфин США одобрял перечисления террористам и мошенникам. По его словам, отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам.
Предприниматель также выразил мнение, что Соединенные Штаты могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга.
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