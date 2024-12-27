Илон Маск заявил, что США ждет банкротство без изменения ситуации с госдолгом

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США могут фактически обанкротиться, если радикально не изменят ситуацию с ростом своего государственного долга, считает американский предприниматель и близкий соратник избранного президента Дональда Трампа Илон Маск. Об этом он написал в соцсети X.

"Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами", – высказался он.

Таким образом миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi, в котором отмечалось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов.

Маск в последние месяцы выступает одним из самых активных сторонников Трампа. Предприниматель спонсировал избирательную кампанию республиканца, а после победы Трампа на выборах Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами могут возглавить новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE).

Маск также неоднократно критиковал политику действующей администрации США, как внутреннюю, так и внешнюю. К примеру, недавно он заявлял, что военная помощь Украине была одним из худших решений Белого дома. Кроме того, предприниматель высказал мнение, что США должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах.