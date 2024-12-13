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Украине давно нужно было соглашаться на мирное урегулирование, высказался американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X.

Этими словам бизнесмен прокомментировал новость о том, что ВС РФ подступают к Красноармейску.

Между тем военный блогер Роман Донецкий в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что существующий конфликт на Украине нарушил договоренности времен холодной войны.

Эксперт напомнил, как Вашингтон помогал афганским военным, "стоя за их спинами". Сейчас же происходит прямое вмешательство США в конфликт, добавил он.

"Прямые удары баллистическими ракетами по территории ядерной державы, и это – сумасшествие", – высказался блогер.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей поездки во Франции встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским и призвал его прекратить военные действия и начать мирные переговоры. При этом Зеленский объяснял, что Киев не может признать свои утраченные территории как российские, так как это приведет к расколу страны и общества.

Американский лидер также сказал, что пришло "время действовать" Владимиру Путину для переговоров по Украине. И Китай, по его мнению, может помочь в урегулировании.

