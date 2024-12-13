13 декабря, 13:01Политика
Песков заявил о необходимости полноценного мира на Украине
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы готовы к переговорам. Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года", – добавил он.
Однако каких-то предпосылок для начала переговоров все еще нет, уверен Песков. Он указал на уклонение Украины от них. Именно поэтому Россия, подчеркнул пресс-секретарь лидера страны, продолжает специальную военную операцию (СВО).
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. Однако, как заявлял Песков, украинская сторона отказалась от этих инициатив.
При этом, по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, стороны договорились об обмене посылками для военнопленных, который произойдет к Новому году.
Песков рассказал о предложении Орбана обменять российских и украинских пленных