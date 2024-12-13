Песков заявил о необходимости полноценного мира на Украине

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России нужно не временное перемирие на Украине, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы готовы к переговорам. Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года", – добавил он.

Однако каких-то предпосылок для начала переговоров все еще нет, уверен Песков. Он указал на уклонение Украины от них. Именно поэтому Россия, подчеркнул пресс-секретарь лидера страны, продолжает специальную военную операцию (СВО).

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. Однако, как заявлял Песков, украинская сторона отказалась от этих инициатив.

При этом, по словам уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, стороны договорились об обмене посылками для военнопленных, который произойдет к Новому году.

