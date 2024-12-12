Омбудсмен Москалькова: Россия и Украина совершат обмен посылками для пленных к Новому году

12 декабря, 15:16Политика
Фото: depositphotos/daboost
Россия и Украина договорились об обмене посылками для военнопленных, который произойдет к Новому году. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.
По ее словам, решение было принято совместно с украинским омбудсменом. В посылках будут записки, письма из домов, детские рисунки и вещи. Обмен произведут либо на российско-белорусской границе, либо в ином месте, уточнила Москалькова.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил организовать масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной, а также сделать перемирие на Рождество. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинская сторона отказалась от этих инициатив венгерского премьера.
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