Омбудсмен Украины Лубинец запросил у РФ списки военнопленных для обмена

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил список с именами украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

Таким образом он отреагировал на призыв уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой вернуться к конструктивному диалогу по обмену пленными.

"Как омбудсмен Украины, хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", – написал Лубинец в своем телеграм-канале.

Ранее Москалькова направила обращение к Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, которые были насильно вывезены из Курской области. По ее словам, от жителей Курской области поступают обращения по поводу поиска родных и даже целых семей.