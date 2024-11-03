Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 06:00

Политика

Омбудсмен Украины Лубинец запросил у РФ списки военнопленных для обмена

Фото: AP/TASS/Evgeniy Maloletka

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил список с именами украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

Таким образом он отреагировал на призыв уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой вернуться к конструктивному диалогу по обмену пленными.

"Как омбудсмен Украины, хочу получить от уполномоченного по правам человека в РФ все списки военнопленных, которых РФ срочно готова вернуть", – написал Лубинец в своем телеграм-канале.

Ранее Москалькова направила обращение к Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, которые были насильно вывезены из Курской области. По ее словам, от жителей Курской области поступают обращения по поводу поиска родных и даже целых семей.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика