Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский МИД опубликовал список из 29 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были возвращены 17 октября в ходе обмена "95 на 95". Документ размещен в телеграм-канале ведомства.

Официальный представитель министерства Мария Захарова опровергла заявления Запада о том, что Россия якобы не включает в обменные списки морских пехотинцев ВСУ.

"Почему же эта информация скрывается киевским режимом? Большой вопрос. Мы опубликуем этот список", – добавила она.

В списке – 29 имен с датами рождения и званиями, включая лейтенантов, матросов, сержантов, старшин и рядовых.

Захарова напомнила, что Россия неоднократно заявляла на обмен еще больше морпехов, включая сдавшихся в Мариуполе в 2022 году. Однако Киев, по ее версии, не имеет интереса к возвращению солдат на родину. Родственники же украинцев не знают о том, что они находятся в плену, поскольку "на Банковой об этом не рассказывают".

Украинское командование, по словам Захаровой, регулярно исключает солдат отдельных подразделений, которых оно считает недостойными для обмена, так как те якобы добровольно сдались в плен или нарушили приказ и оставили позиции.

Минобороны России в 2024 году предлагало украинской стороне забрать 935 военнопленных, но она взяла лишь 279 человек, добавляла ранее Захарова. Фактически 700 человек так и не вернулись к своим семьям, так как Киев побрезговал ими, сказала она.

