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Минобороны России в 2024 году предлагало украинской стороне забрать 935 военнопленных, но она взяла лишь 279 человек, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Это практически 700 человек, которые могли вернуться к своим семьям на Украине. Ими киевский режим просто побрезговал, и при этом его представители продолжают ездить в Канаду и по всему миру и якобы призывать и договариваться с международным сообществом о посреднических усилиях и, как было сказано (экс-главой МИД Украины Дмитрием. – Прим. ред.) Кулебой, о покровительстве в отношении украинских граждан в России", – подчеркнула дипломат.

Захарова назвала такие действия властей Украины "политическим туризмом на крови собственных граждан". Россия при этом никогда не отказывалась от обменов военнопленными, подчеркнула она, однако именно киевский режим саботирует данный процесс.

"Обмены военнопленными идут регулярно, идут по отработанной схеме", – напомнила она в ходе своего брифинга.

Для этого, по словам Захаровой, есть специальные механизмы, а также отлаженные каналы и уполномоченные лица.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко отметил свое стремление поспособствовать обмену телами погибших и пленных между Россией и Украиной. По его словам, это все происходит на территории Белоруссии.

Последний обмен пленными состоялся 19 октября. Самолет с российскими военными приземлился на аэродроме Чкаловский, где их ждали автобусы.

