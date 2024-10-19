19 октября, 21:53Политика
Освобожденные из украинского плена 95 российских бойцов вернулись в РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Россию, сообщает РЕН-ТВ.
Отмечается, что самолет с военными приземлился на аэродроме Чкаловский, где их ждали автобусы.
О возвращении с подконтрольной Киеву территории российских военнослужащих ранее рассказали в Минобороны РФ. При возвращении бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали представители ОАЭ. Взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.
До этого в результате переговорного процесса были возвращены 103 российских военных, которые были захвачены в плен в Курской области. Они находились на подконтрольной Киеву территории.
Российские военные прилетели в Москву