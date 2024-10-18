95 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

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С подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас все солдаты находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также российским бойцам предоставлена возможность связаться со своими родственниками. Минобороны уточнило, что в скоро военнослужащие, возвращенные из украинского плена, будут доставлены в Россию для прохождения необходимого лечения.

В Минобороны РФ подчеркнули, что при возвращении бойцов из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали представители ОАЭ.

Ранее в результате переговорного процесса были возвращены 103 российских военных, которые были захвачены в плен в Курской области. Они находились на подконтрольной Киеву территории. Взамен также были переданы 103 военнопленных украинской армии.