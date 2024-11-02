Кадыров отменил данный бойцам спецназа "Ахмат" приказ не брать пленных

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил данный бойцам спецназа "Ахмат" приказ не брать в плен солдат ВСУ. Он отметил, что на его имя поступило более двух тысяч писем от жителей Украины с просьбой об этом.

"Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, солдаты ВСУ знают, что в спецназе к пленным относятся по-человечески.

"Обратившиеся понимают, что они жертвы западной трусости и подлости и их отправляют в окопы политики Европы и США, a руководство страны – продажные марионетки и фашисты", – сказал Кадыров.

Украинский беспилотник 29 октября атаковал с воздуха территорию РУС в Гудермесе. Кадыров заявил, что в результате удара загорелась крыша пустующего здания возле университета. Деятельность учреждения не приостанавливалась, службы продолжили работать в обычном режиме.

Из-за атаки были жертвы среди украинских пленных. Кадыров уточнил, что на каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 пленных, в том числе они были и на территории РУС. Он подчеркнул, что в попытке навредить Чечне Украина лишь погубила своих солдат.

После случившегося Кадыров отдал приказ всем командирам, которые находятся на передовой, не брать в плен бойцов ВСУ.