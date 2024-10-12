Кадыров пообещал наказать виновных во взрыве на АЗС в Грозном

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Все виновные во взрыве, который произошел на АЗС в Грозном, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взял ситуацию с ЧП на заправке под собственный контроль. Сейчас, по его словам, на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

"Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними!", – заявил Кадыров.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что площадь пожара на АЗС составила 900 квадратных метров.

Цистерна с газом взорвалась на АЗС в Грозном днем 12 октября. В результате произошел пожар, из-за которого станция была полностью уничтожена. Возгорание через некоторое время удалось потушить.

В результате произошедшего четыре человека, в том числе двое детей, погибли. Предварительной причиной ЧП могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом, в связи с чем мог сдетонировать газовый баллон.

Следователи возбудили дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек. Прокуратура Чечни начала проверку.

