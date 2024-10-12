Взрыв произошел на АЗС в Грозном

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Цистерна с газом взорвалась на автозаправочной станции в Грозном, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел на проспекте Мохаммеда Али. Информация о пострадавших уточняется. Однако, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы, в результате взрыва пострадали до 5 человек, в том числе ребенок.

"По предварительным данным, причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. Следом мог сдетонировать газовый баллон", – заявил изданию представитель экстренных служб.

В оперативных службах уточнили ТАСС, что взорвавшая цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также были повреждены несколько машин.

В конце сентября в пригороде Махачкалы произошел взрыв на АЗС. В результате здание заправки полностью рухнуло. На следующий день владельца АЗС задержали, а после его арестовали.

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за взрыва погибли 13 человек, еще не меньше 23 пострадали.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, а пострадавшие получат 250–500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

