Пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Пожар, который возник на АЗС в пригороде Махачкалы после произошедшего там взрыва, ликвидирован, сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящий момент спасатели ведомства продолжают разбирать завалы.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате взрыва погибли 13 человек, еще как минимум 23 пострадали. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, а пострадавшие получат от 250 до 500 тысяч рублей в зависимости от травм и степени их тяжести.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

