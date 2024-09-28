Число жертв после взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 13

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Число погибших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы Дагестана увеличилось до 13 человек. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"В Дагестане обнаружен еще один погибший", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, как минимум 23 человека пострадали.

Взрыв произошел 27 сентября. В результате случившегося здание автозаправочной станции оказалось полностью разрушено. На месте происшествия также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим. Кроме того, на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва, ввели режим чрезвычайной ситуации.

