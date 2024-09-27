Электроснабжение восстановили после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты полностью восстановили электроснабжение жителей пригорода Махачкалы после взрыва на АЗС. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дагэнерго".

Уточняется, что более половины потребителей были обеспечены электроэнергией практически сразу после происшествия. Электрики полностью восстановили электроснабжение к 21:00, сейчас оно осуществляется в штатном режиме.

Вечером 27 сентября взрыв произошел на АЗС в Дагестане. Было полностью разрушено здание автозаправочной станции, также начался пожар, который позже перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

В результате произошедшего 10 человек погибли, еще 11 пострадали. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Генпрокуратура открыла круглосуточную горячую линию +7 928 514-05-00 для помощи местным жителям. Также была частично ограничена подача газа в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы.

28 сентября объявлено днем траура по погибшим при взрыве на АЗС. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что виновные понесут наказание.