СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Дагестане

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по факту взрыва на АЗС на окраине Махачкалы, заявило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным следствия, речь идет о признаках преступления, согласно статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Сейчас представители СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех причин инцидента и виновных лиц.

В свою очередь, в прокуратуре Дагестана заявили, что работники ведомства дадут свою оценку соблюдению закона о промышленной и пожарной безопасности. Сотрудники ведомства начали свою проверку по факту возгорания на АЗС. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор республики Виктор Эпп.

Между тем количество пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы выросло до 9, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Дагестана.

Взрыв произошел на АЗС в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате ЧП здание АЗС полностью разрушено, а соседние техническая станция и столовая загорелись. Под завалами на автозаправке могут находиться люди. На месте работает 4 пожарных расчета, еще 5 следуют к месту происшествия. По предварительным данным МЧС, в результате ЧП погибли пятеро человек.

