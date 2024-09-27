МЧС заявило о пяти погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Блог Дагестана / новости"

Пятеро человек погибли при взрыве на АЗС в Дагестане, предварительные данные передает МЧС РФ.

По данным ведомства, здание АЗС разрушено. В настоящее время горят на 500 квадратных метрах техстанция и столовая. Под завалами на автозаправке могут находиться люди. На месте работает 4 пожарных расчета, еще 5 следуют к месту произошедшего.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали четыре человека. И них диагностированы осколочные ранения и ожоги. В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что всем пострадавшим при этом инциденте будет оказана поддержка.