27 сентября, 18:13Происшествия
Четыре человека погибли в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы
Для спасения пострадавших было направлено десять машин скорой помощи. Также к месту взрыва направлены силы МЧС России.
В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал на место инцидента.
"Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим", – добавил он.
Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.