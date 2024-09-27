Четыре человека погибли в результате взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы

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Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва на автозаправке в пригороде Махачкалы. Об этом сообщил врио министра здравоохранения региона Ярослав Глазов, передает ТАСС

Для спасения пострадавших было направлено десять машин скорой помощи. Также к месту взрыва направлены силы МЧС России.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что выехал на место инцидента.

"Оперативно дал поручения всем ведомствам по оказанию помощи. В первую очередь – медицинской. Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим", – добавил он.

Взрыв на АЗС в пригороде Махачкалы произошел 27 сентября. В настоящее время выясняются все подробности случившегося.