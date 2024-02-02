Два человека погибли и почти 300 пострадали после взрыва на АЗС в Кении

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По меньшей мере два человека погибли и еще почти 300 пострадали в результате взрыва и пожара на автозаправке в кенийской столице Найроби. Об этом сообщает национальный Красный Крест на своей странице в соцсети X.

По данным организации, всего пострадали 298 человек, из них 27 оказали медицинскую помощь на месте, остальных госпитализировали в больницы.

Местное издание Standard сообщает, что взрыв на заправке произошел поздно вечером 1 февраля. После этого огонь распространился на близлежащие дома. В данный момент пожарные тушат возгорание. Экстренные службы города проводят эвакуацию населения.

Ранее взрыв и пожар произошли в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку в Азербайджане. Изначально сообщалось о двух погибших, ранения получили более 10 человек.

Затем в местном МЧС сообщили, что число погибших в результате взрыва увеличилось до восьми человек, а пострадавших – до 24.

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