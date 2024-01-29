Шестиклассник активировал страйкбольную гранату в школе в Петербурге

Фото: телеграм-канал "112"

Ученик шестого класса принес страйкбольную гранату в школу в Санкт-Петербурге и активировал ее. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД.

Правоохранителям поступило сообщение о взрыве в образовательном учреждении на Казанской улице.

"На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ученик шестого класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре", – говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что обошлось без пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов намерены провести проверку.

Ранее подросток принес в школу детский арбалет и выстрелил из него в лицо сверстнице в школе в Санкт-Петербурге. После сообщения о произошедшем на место выехали сотрудники полиции. Пострадавшую девочку госпитализировали, стрелявшего из арбалета передали психологам.



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