Подросток выстрелил из детского арбалета в лицо сверстнице в одной из школ Петербурга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подросток принес в школу детский арбалет и выстрелил из него в лицо сверстнице в школе на улице Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

"Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета", – говорится в сообщении.

После сообщения о произошедшем на место выехали сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшую девочку госпитализировали, стрелявшего из арбалета передали психологам.

В ходе проверки выяснилось, что мальчик воспитывался в благополучной семье и не имел нареканий со стороны школьных учителей.

До этого в Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу, после чего они соврали о нападении. Мальчики заявили, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.

