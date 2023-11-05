В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после того, как съел домашнюю котлету

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уголовное дело по факту смерти трехлетнего ребенка возбуждено в Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщили в телеграм-канале управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Региональное ведомство получило информацию о смерти ребенка в фельдшерско-акушерском пункте поселка Айдара Енисейского района 1 ноября. По факту инцидента заведено дело в соответствии с частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

"<...> Около 12:00 1 ноября 2023 года ребенок находился дома со своей матерью, отцом, старшими сестрой и тремя братьями. После употребления ребенком в пищу котлеты, приготовленной в домашних условиях, у него ухудшилось самочувствие", – установило следствие.

В ведомстве добавили, что мальчик был госпитализирован. В фельдшерско-акушерском пункте ребенок скончался через два часа после поступления. Мальчику оказывали всю необходимую помощь.

Следствие заявило, что в настоящее время выполняются необходимые действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления истинной причины смерти мальчика. Расследование продолжается, заключили в ведомстве.

В сентябре сообщалось, что женщина скончалась в столичном районе Хамовники после того, как поела арбуз.

По данным СМИ, после употребления арбуза у москвички наблюдались тошнота и рвота. Самочувствие женщины заметно ухудшилось на следующий день. Когда женщине стало хуже, родственники вызвали ей скорую помощь. Однако бригада медиков не смогла спасти жизнь москвички.