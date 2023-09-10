Число людей, отравившихся едой в Санкт-Петербурге, превысило 170

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число людей, отравившихся в Санкт-Петербурге едой компании "Грин Бокс", выросло до 171. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в своем телеграм-канале.

"В отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двух детей", – сообщает ведомство.

У большинства пострадавших была обнаружена кишечная палочка, а у восьми отравившихся – сальмонелла.

По данным Роспотребназора, сейчас в больницах остается 99 человек, включая двух детей. Надзорная служба выявила грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях компании "Грин Бокс". Сервис доставки еды "Самокат" приостановил сотрудничество с поставщиком до завершения проверок.

О массовом отравлении едой компании "Грин Бокс", которую доставлял "Самокат", стало известно 8 сентября. Изначально сообщалось о 34 пострадавших, но на следующий день их число достигло 69 человек.

Ранее сообщалось, что в городе Льгов Курской области отравились шаурмой 22 человека, 8 из которых – дети. Четыре человека оказались госпитализированы, а остальных проходят лечение амбулаторно. У всех пострадавших выявили стафилококковую инфекцию.