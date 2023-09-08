Число отравившихся шаурмой детей во Льгове увеличилось до восьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество детей, отравившихся шаурмой в городе Льгове Курской области, увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

"За помощью обратились 22 человека. Среди них <...> четыре человека госпитализированы, остальные проходят лечение амбулаторно. В их числе восемь детей и подростков", – рассказали в ведомстве, отметив, что есть также летальные случаи.

По данным "Комсомольской правды", у всех пострадавших выявили стафилококковую инфекцию. Скончался по меньшей мере один человек – 23-летняя девушка, у которой произошел инфекционно-токсический шок.

Несмотря на случившееся, поток клиентов в местных точках общепита не сокращается. Между тем владелица одного из кафе считает, что проверки нужно начинать и не с них, а с магазинов, поскольку большинство местных предпринимателей не покупает продукты оптом.

"Начинать нужно с супермаркетов, потому что они нередко продают некачественный товар. Мы закупаем небольшие партии продуктов в магазинах, никаких оптовых поставок нет. <...> Купила килограмм, пожарила, реализовала. На следующий день беру новую партию", – отметила женщина.

Она добавила, что раньше в городе подобных инцидентов не происходило. К тому же, по ее словам, заведение, продукция которого и привела к отравлению людей, вопросов никогда не вызывало. Между тем в Сети некоторые пользователи рассказали, что несвежее мясо там уже появлялось.

"Как постоянный клиент нахожусь в недоумении. Ну не может же быть такого, что больше шести лет кормили, кормили, все были довольны – а тут взяли и отравили полгорода", – отметила одна из местных жительниц.

В ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи во Льгове, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Один человек с симптомами отравления скончался. Региональное управление Роспотребнадзора в связи со случившимся организовало проверку.

