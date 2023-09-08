Число отравившихся шаурмой в курском Льгове выросло до 22 человек

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Число отравившихся шаурмой во Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У пострадавших выявили стафилококк. Ведомство продолжает эпидрасследование. Деятельность павильона "Шаурма на Гагарина", где продавали испорченное блюдо, приостановили.

Специалисты проводят внеплановую проверку и комплекс противоэпидемических мероприятий.

Жительница Льгова Наталья, рассказала, что 6 сентября они с семьей отравились шаурмой, купленной в торговой точке на улице Гагарина, передает "Газета.ру".

По ее словам, они с мужем купили две шаурмы и съели их дома, дав немного ребенку. Как она отметила, на вкус это была самая обычная шаурма, но через полтора часа ребенку стало плохо. Позже ухудшилось состояние ее мужа – он упал без сознания.

"Естественно, и у меня рвота и живот болел. Приехала скорая помощь, диагностировали отравление. Раньше не ели и про случаи вроде не слышала раньше", – отметила Наталья.

В ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи в Льгове, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.

Позже одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой скончалась от инфекционно-токсического шока.

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