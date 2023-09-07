Умерла одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Курской области

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Одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой в Льгове Курской области скончалась от инфекционно-токсического шока. Всего от пищевого отравления пострадали 14 человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока", – указано в сообщении.

На данный момент в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко находятся 10 человек, состояние которых медики оценили как удовлетворительное, они проходят амбулаторное лечение, еще четыре человека в состоянии средней степени тяжести, добавили представители местной власти.

По факту произошедшего региональное управление Роспотребнадзора по Курской области проводит проверку, в рамках которой был установлен лабораторный контроль.

Отмечается, что в ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи в Льгове, жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщало о 53 случаях отравления шаурмой и курицей гриль в кафе "Бистро-24" в Москве.

В связи с произошедшим Следственный комитет РФ по столице возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор и владелец точки питания, в которой приобреталась ненадлежащего качества продукция, были арестованы, им грозит до 6 лет тюрьмы.

Суд также отправил под стражу до 25 октября гендиректора частной организации – поставщика и закупщика мясной продукции, а заместителя гендиректора – под домашний арест.



Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы