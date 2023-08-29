Число отравившихся шаурмой в "Бистро-24" в Москве выросло до 53

Фото: Следственный комитет России

53 человека отравились шаурмой и курицей гриль в кафе "Бистро-24" в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Среди пострадавших есть двое детей в возрасте 9 и 13 лет.

"В инфекционные стационары госпитализированы 42 человека, из них 10 человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз "сальмонеллез", часть проб находится в работе", – поделились в ведомстве.

Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование в кафе. Более 180 килограммов обезличенной продукции было снято с реализации. Речь идет о пище без маркировки, указания производителя, даты изготовления и сроков годности.

Специалисты взяли пробы сырья, готовой продукции, воды, смывы и биологический материал у персонала. Двух людей отстранили от работы, а помещение кафе было опечатано 23 августа, материалы переданы в суд.

Выяснилось, что поставщиком тушек цыплят бройлеров для кафе "Бистро-24" был предприниматель, который работал на территории Центра оптово-розничной торговли "Бухта". На хранении находилась продукция с маркировкой производителя в Белгородской области. Во время расследования в отношении бизнесмена была изъята из оборота продукция в количестве 598 килограммов. Она также хранилась без документов, подтверждающих качество и безопасность.

Ведомство согласовало эту информацию с Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области. Одним из получателей куриной продукции в Москве является ООО "Паркет", чей склад расположен на улице Никопольской, доме 6, корпусе 2, строении 18.

На фоне ситуации Следственный комитет по столице возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По этому делу арестовали директора и владельца указанной точки питания. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Кроме того, суд отправил под стражу до 25 октября гендиректора частной организации – поставщика и закупщика мясной продукции, а заместителя гендиректора – под домашний арест.

Суд арестовал двух фигурантов дела о массовом отравлении шаурмой в кафе на севере Москвы