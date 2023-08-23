Суд назначил домашний арест бизнесмену по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире

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Бизнесмен из Московской области, которого обвиняют в отравлении более 100 человек шаурмой во Владимире, отправлен под домашний арест. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

По решению суда ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 18 октября 2023 года включительно. Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого, однако суд избрал более мягкое наказание.

По материалам дела, именно он изготавливал мясную начинку для шаурмы с 2021 года по 17 августа 2023 года. Из-за этого мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ заявили, что 46-летний мужчина передавал в точки местного общепита мясо плохого качества. Его переработка осуществлялась с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Работа некоторых заведений решением суда приостановлена на срок от 80 до 90 дней.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число граждан, пострадавших от отравления шаурмой во Владимире, выросло до 107, среди них 23 ребенка.

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