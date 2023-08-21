СК задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Владимирской области"

Следственный комитет задержал подозреваемого по делу о массовом отравлении шаурмой во Владимире. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России.

Подозреваемым стал 46-летний мужчина из Московской области. Его обвиняют в оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности.

Как сообщили в Следственном комитете, задержанный передавал в точки местного общепита мясо плохого качества. Его переработка осуществлялась с серьезными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм.

Сейчас подозреваемого допросили. Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что число граждан, пострадавших от отравления шаурмой во Владимире, выросло до 107, среди них 23 ребенка. По словам Авдеева, тяжелых случаев отравления среди госпитализированных не наблюдалось, все граждане уже идут на поправку. Он подчеркнул, что областные Минздрав и Роспотребнадзор держат ситуацию на контроле. Надзорные ведомства уже опечатали пять точек, где люди отравились шаурмой.

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